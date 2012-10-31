Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
31 окт. 2012, 14:00 МСК
31.10.2012, 14:00 МСК
среда
Составы