Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 нояб. 2012, 17:00 МСК
23.11.2012, 17:00 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы