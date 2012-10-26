Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 окт. 2012, 15:00 МСК
26.10.2012, 15:00 МСК
пятница
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы