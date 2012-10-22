Матч завершен
Химки
Химки
2:4
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
22 окт. 2012, 13:00 МСК
22.10.2012, 13:00 МСК
понедельник
Составы