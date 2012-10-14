Матч завершен
Урал
Екатеринбург
3:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
14 окт. 2012, 17:00 МСК
14.10.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы