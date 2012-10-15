Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 окт. 2012, 14:00 МСК
15.10.2012, 14:00 МСК
понедельник
Составы