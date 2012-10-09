Матч завершен
Уфа
Уфа
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
9 окт. 2012, 18:00 МСК
9.10.2012, 18:00 МСК
вторник
Составы