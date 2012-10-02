Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
2 окт. 2012, 19:30 МСК
2.10.2012, 19:30 МСК
вторник
Составы