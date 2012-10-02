Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
2 окт. 2012, 14:00 МСК
2.10.2012, 14:00 МСК
вторник
Составы