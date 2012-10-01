Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
1 окт. 2012, 19:00 МСК
1.10.2012, 19:00 МСК
понедельник
Составы