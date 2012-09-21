Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
21 сент. 2012, 18:00 МСК
21.09.2012, 18:00 МСК
пятница
Составы