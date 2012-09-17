Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
17 сент. 2012, 18:30 МСК
17.09.2012, 18:30 МСК
понедельник
Составы