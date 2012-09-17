Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
2:3
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
17 сент. 2012, 15:00 МСК
17.09.2012, 15:00 МСК
понедельник
Составы