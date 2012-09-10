Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
10 сент. 2012, 19:00 МСК
10.09.2012, 19:00 МСК
понедельник
Составы