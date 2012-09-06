Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
6 сент. 2012, 17:00 МСК
6.09.2012, 17:00 МСК
четверг
Составы