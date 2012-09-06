Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
6 сент. 2012, 14:00 МСК
6.09.2012, 14:00 МСК
четверг
Составы