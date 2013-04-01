Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
1 апр. 2013, 16:30 МСК
1.04.2013, 16:30 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы