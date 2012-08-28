Матч завершен
Томь
Томск
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
28 авг. 2012, 15:00 МСК
28.08.2012, 15:00 МСК
вторник
Составы