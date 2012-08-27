Матч завершен
Салют
Белгород
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
27 авг. 2012, 18:00 МСК
27.08.2012, 18:00 МСК
понедельник
Составы