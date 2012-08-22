Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
22 авг. 2012, 16:00 МСК
22.08.2012, 16:00 МСК
среда
Составы