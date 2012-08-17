Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2012, 17:30 МСК
17.08.2012, 17:30 МСК
пятница
Составы