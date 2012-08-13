Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
13 авг. 2012, 18:00 МСК
13.08.2012, 18:00 МСК
понедельник
Составы