Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
13 авг. 2012, 14:00 МСК
13.08.2012, 14:00 МСК
понедельник
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы