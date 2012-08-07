Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
7 авг. 2012, 19:00 МСК
7.08.2012, 19:00 МСК
вторник
Составы