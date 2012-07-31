Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
31 июля 2012, 18:00 МСК
31.07.2012, 18:00 МСК
вторник
Составы