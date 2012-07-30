Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
30 июля 2012, 19:00 МСК
30.07.2012, 19:00 МСК
понедельник
Составы