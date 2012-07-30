Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
30 июля 2012, 13:00 МСК
30.07.2012, 13:00 МСК
понедельник
Составы