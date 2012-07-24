Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
24 июля 2012, 12:00 МСК
24.07.2012, 12:00 МСК
вторник
Составы