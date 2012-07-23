Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2012, 16:00 МСК
23.07.2012, 16:00 МСК
понедельник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы