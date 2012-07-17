Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
17 июля 2012, 16:00 МСК
17.07.2012, 16:00 МСК
вторник
Составы