Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2012, 19:00 МСК
16.07.2012, 19:00 МСК
понедельник
Составы