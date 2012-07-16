Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2012, 18:00 МСК
16.07.2012, 18:00 МСК
понедельник
Составы