Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2012, 17:00 МСК
16.07.2012, 17:00 МСК
понедельник
Составы