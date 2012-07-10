Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
3:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
10 июля 2012, 16:00 МСК
10.07.2012, 16:00 МСК
вторник
Составы