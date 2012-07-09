Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
9 июля 2012, 14:00 МСК
9.07.2012, 14:00 МСК
понедельник
Составы