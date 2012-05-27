Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 49 тур

ФНЛ,

49 тур

Россия
27 мая 2012, 7:00 МСК
27.05.2012, 7:00 МСК
воскресенье
Составы