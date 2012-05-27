Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 49 тур

ФНЛ,

49 тур

Россия
27 мая 2012, 16:00 МСК
27.05.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы