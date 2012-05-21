Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 48 тур

ФНЛ,

48 тур

Россия
21 мая 2012, 17:00 МСК
21.05.2012, 17:00 МСК
понедельник
Составы