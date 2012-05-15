Матч завершен
Факел
Воронеж
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 47 тур

ФНЛ,

47 тур

Россия
15 мая 2012, 18:00 МСК
15.05.2012, 18:00 МСК
вторник
Составы