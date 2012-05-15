Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 47 тур

ФНЛ,

47 тур

Россия
15 мая 2012, 17:30 МСК
15.05.2012, 17:30 МСК
вторник
Составы