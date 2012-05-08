Матч завершен
Торпедо
Владимир
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 46 тур

ФНЛ,

46 тур

Россия
8 мая 2012, 17:00 МСК
8.05.2012, 17:00 МСК
вторник
Составы