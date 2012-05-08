Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 46 тур

ФНЛ,

46 тур

Россия
8 мая 2012, 17:00 МСК
8.05.2012, 17:00 МСК
вторник
Составы