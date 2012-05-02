Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 45 тур

ФНЛ,

45 тур

Россия
2 мая 2012, 17:30 МСК
2.05.2012, 17:30 МСК
среда
Составы