Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 45 тур

ФНЛ,

45 тур

Россия
2 мая 2012, 18:00 МСК
2.05.2012, 18:00 МСК
среда
Составы