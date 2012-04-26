Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 44 тур

ФНЛ,

44 тур

Россия
26 апр. 2012, 17:00 МСК
26.04.2012, 17:00 МСК
четверг
Составы