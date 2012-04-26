Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 44 тур

ФНЛ,

44 тур

Россия
26 апр. 2012, 19:00 МСК
26.04.2012, 19:00 МСК
четверг
Составы