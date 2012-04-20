Матч завершен
Факел
Воронеж
2:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 43 тур

ФНЛ,

43 тур

Россия
20 апр. 2012, 17:00 МСК
20.04.2012, 17:00 МСК
пятница
Составы