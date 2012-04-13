Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
13 апр. 2012, 16:00 МСК
13.04.2012, 16:00 МСК
пятница
Составы