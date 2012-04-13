Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
13 апр. 2012, 17:00 МСК
13.04.2012, 17:00 МСК
пятница
Составы