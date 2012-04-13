Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
13 апр. 2012, 19:00 МСК
13.04.2012, 19:00 МСК
пятница
Составы